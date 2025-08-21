KurseKategorien
Währungen / SRPT
Zurück zum Aktien

SRPT: Sarepta Therapeutics Inc

18.36 USD 0.16 (0.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRPT hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.34 bis zu einem Hoch von 18.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sarepta Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SRPT News

Tagesspanne
18.34 18.70
Jahresspanne
10.41 138.69
Vorheriger Schlusskurs
18.52
Eröffnung
18.61
Bid
18.36
Ask
18.66
Tief
18.34
Hoch
18.70
Volumen
458
Tagesänderung
-0.86%
Monatsänderung
1.72%
6-Monatsänderung
-71.36%
Jahresänderung
-85.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K