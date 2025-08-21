Währungen / SRPT
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc
18.36 USD 0.16 (0.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRPT hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.34 bis zu einem Hoch von 18.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sarepta Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.34 18.70
Jahresspanne
10.41 138.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.52
- Eröffnung
- 18.61
- Bid
- 18.36
- Ask
- 18.66
- Tief
- 18.34
- Hoch
- 18.70
- Volumen
- 458
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- 1.72%
- 6-Monatsänderung
- -71.36%
- Jahresänderung
- -85.33%
