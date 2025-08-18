Valute / SRPT
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc
17.43 USD 1.09 (5.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRPT ha avuto una variazione del -5.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.40 e ad un massimo di 18.70.
Segui le dinamiche di Sarepta Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.40 18.70
Intervallo Annuale
10.41 138.69
- Chiusura Precedente
- 18.52
- Apertura
- 18.61
- Bid
- 17.43
- Ask
- 17.73
- Minimo
- 17.40
- Massimo
- 18.70
- Volume
- 10.588 K
- Variazione giornaliera
- -5.89%
- Variazione Mensile
- -3.43%
- Variazione Semestrale
- -72.81%
- Variazione Annuale
- -86.08%
20 settembre, sabato