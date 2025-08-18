QuotazioniSezioni
Valute / SRPT
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc

17.43 USD 1.09 (5.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRPT ha avuto una variazione del -5.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.40 e ad un massimo di 18.70.

Intervallo Giornaliero
17.40 18.70
Intervallo Annuale
10.41 138.69
Chiusura Precedente
18.52
Apertura
18.61
Bid
17.43
Ask
17.73
Minimo
17.40
Massimo
18.70
Volume
10.588 K
Variazione giornaliera
-5.89%
Variazione Mensile
-3.43%
Variazione Semestrale
-72.81%
Variazione Annuale
-86.08%
20 settembre, sabato