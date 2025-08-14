Валюты / SRPT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc
18.10 USD 0.63 (3.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRPT за сегодня изменился на 3.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.76, а максимальная — 18.84.
Следите за динамикой Sarepta Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SRPT
- BMO Capital подтверждает рейтинг "Market Perform" для акций Sarepta на фоне опасений по Elevidys
- BMO Capital reiterates Market Perform rating on Sarepta stock amid Elevidys concerns
- JMP подтверждает рейтинг "Превосходит рынок" для акций Solid Biosciences с целевой ценой $15
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock at $15
- 2 Beaten-Down Stocks to Avoid Right Now
- Arrowhead Pharma stock gets Buy rating reaffirmed by H.C. Wainwright
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Sarepta Therapeutics announces $700 million convertible note exchange and private placement
- mRNA Biotechs Stocks: Long-Term Value Risks Abound
- Sarepta Therapeutics stock rating reiterated at Sell by H.C. Wainwright
- Mizuho maintains Sarepta Therapeutics stock rating, lowers Elevidys sales forecast
- Sarepta Therapeutics: A Strong Opportunity Amidst The Panic (NASDAQ:SRPT)
- Sarepta: A Dizzying Pivot From Gene Therapy Peril To An RNA Future (Downgrade) (SRPT)
- Sarepta Therapeutics stock price target lowered to $16 at BofA Securities
- Wal-Mart, Merck Slide Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- What's Going On With Sarepta Shares Thursday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)
- Sarepta Therapeutics stock falls after refinancing convertible notes
- Sarepta Therapeutics announces $700 million convertible note exchange and $20 million private placement
- Sarepta to exchange $700 million in convertible notes due 2027
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Sarepta Sells Arrowhead Stake to Fund Milestone Payment
- Sarepta Sells Arrowhead Stake To Stretch Its Cash Runway; And One Stock Dives
- Arrowhead Pharmaceuticals stock falls after Sarepta sells shares
- JMP reiterates Market Outperform rating on Solid Biosciences stock
Дневной диапазон
17.76 18.84
Годовой диапазон
10.41 138.69
- Предыдущее закрытие
- 17.47
- Open
- 17.85
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- Low
- 17.76
- High
- 18.84
- Объем
- 12.646 K
- Дневное изменение
- 3.61%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -71.76%
- Годовое изменение
- -85.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.