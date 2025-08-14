КотировкиРазделы
SRPT: Sarepta Therapeutics Inc

18.10 USD 0.63 (3.61%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SRPT за сегодня изменился на 3.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.76, а максимальная — 18.84.

Следите за динамикой Sarepta Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.76 18.84
Годовой диапазон
10.41 138.69
Предыдущее закрытие
17.47
Open
17.85
Bid
18.10
Ask
18.40
Low
17.76
High
18.84
Объем
12.646 K
Дневное изменение
3.61%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-71.76%
Годовое изменение
-85.54%
