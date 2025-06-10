Dövizler / SRFM
SRFM: Surf Air Mobility Inc
4.48 USD 0.05 (1.10%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SRFM fiyatı bugün -1.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.40 ve Yüksek fiyatı olarak 4.66 aralığında işlem gördü.
Surf Air Mobility Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRFM haberleri
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Loses 16.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Canaccord Genuity raises Surf Air Mobility stock price target to $3.75
- Surf Air Mobility Beats Q2 Revenue Views
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Surf Air Mobility Stock Dips After Wider-Than-Expected Q2 Loss - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Surf Air Mobility to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Frontier Group Holdings (ULCC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SkyWest (SKYW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surf Air Mobility announces six new charter broker agreements
- Surf Air Mobility On The Cusp Of Profitability, But Remains Risky (NYSE:SRFM)
- Surf Air Mobility director Painter sells $184k in shares
- Surf Air Mobility closes $27 million registered direct offering
- Surf Air Mobility price target lowered to $3 at Canaccord on dilution
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/26/25 - TipRanks.com
- Surf Air Mobility stock plunges after announcing $27 million stock offering
- Surf Air Mobility raises $27 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Palantir Buys Into Flying Startup- Nano-Cap Stock Took Off - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Surf Air Mobility reports improved airline reliability metrics
- Piper Sandler raises Surf Air Mobility stock price target to $4 from $3
Günlük aralık
4.40 4.66
Yıllık aralık
1.19 9.91
- Önceki kapanış
- 4.53
- Açılış
- 4.46
- Satış
- 4.48
- Alış
- 4.78
- Düşük
- 4.40
- Yüksek
- 4.66
- Hacim
- 1.938 K
- Günlük değişim
- -1.10%
- Aylık değişim
- 9.80%
- 6 aylık değişim
- 68.42%
- Yıllık değişim
- 241.98%
21 Eylül, Pazar