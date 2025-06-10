Moedas / SRFM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SRFM: Surf Air Mobility Inc
4.53 USD 0.31 (7.35%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SRFM para hoje mudou para 7.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.33 e o mais alto foi 4.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Surf Air Mobility Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRFM Notícias
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Loses 16.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Canaccord Genuity raises Surf Air Mobility stock price target to $3.75
- Surf Air Mobility Beats Q2 Revenue Views
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Surf Air Mobility Stock Dips After Wider-Than-Expected Q2 Loss - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Surf Air Mobility to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Frontier Group Holdings (ULCC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SkyWest (SKYW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surf Air Mobility announces six new charter broker agreements
- Surf Air Mobility On The Cusp Of Profitability, But Remains Risky (NYSE:SRFM)
- Surf Air Mobility director Painter sells $184k in shares
- Surf Air Mobility closes $27 million registered direct offering
- Surf Air Mobility price target lowered to $3 at Canaccord on dilution
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/26/25 - TipRanks.com
- Surf Air Mobility stock plunges after announcing $27 million stock offering
- Surf Air Mobility raises $27 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Palantir Buys Into Flying Startup- Nano-Cap Stock Took Off - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Surf Air Mobility reports improved airline reliability metrics
- Piper Sandler raises Surf Air Mobility stock price target to $4 from $3
Faixa diária
4.33 4.66
Faixa anual
1.19 9.91
- Fechamento anterior
- 4.22
- Open
- 4.34
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Low
- 4.33
- High
- 4.66
- Volume
- 2.916 K
- Mudança diária
- 7.35%
- Mudança mensal
- 11.03%
- Mudança de 6 meses
- 70.30%
- Mudança anual
- 245.80%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh