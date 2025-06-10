クォートセクション
SRFM
SRFM: Surf Air Mobility Inc

4.53 USD 0.31 (7.35%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SRFMの今日の為替レートは、7.35%変化しました。日中、通貨は1あたり4.33の安値と4.66の高値で取引されました。

Surf Air Mobility Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.33 4.66
1年のレンジ
1.19 9.91
以前の終値
4.22
始値
4.34
買値
4.53
買値
4.83
安値
4.33
高値
4.66
出来高
2.916 K
1日の変化
7.35%
1ヶ月の変化
11.03%
6ヶ月の変化
70.30%
1年の変化
245.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K