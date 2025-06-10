通貨 / SRFM
SRFM: Surf Air Mobility Inc
4.53 USD 0.31 (7.35%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SRFMの今日の為替レートは、7.35%変化しました。日中、通貨は1あたり4.33の安値と4.66の高値で取引されました。
Surf Air Mobility Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SRFM News
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Loses 16.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Canaccord Genuity raises Surf Air Mobility stock price target to $3.75
- Surf Air Mobility Beats Q2 Revenue Views
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Surf Air Mobility Stock Dips After Wider-Than-Expected Q2 Loss - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Surf Air Mobility to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Frontier Group Holdings (ULCC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SkyWest (SKYW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surf Air Mobility announces six new charter broker agreements
- Surf Air Mobility On The Cusp Of Profitability, But Remains Risky (NYSE:SRFM)
- Surf Air Mobility director Painter sells $184k in shares
- Surf Air Mobility closes $27 million registered direct offering
- Surf Air Mobility price target lowered to $3 at Canaccord on dilution
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/26/25 - TipRanks.com
- Surf Air Mobility stock plunges after announcing $27 million stock offering
- Surf Air Mobility raises $27 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Palantir Buys Into Flying Startup- Nano-Cap Stock Took Off - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Surf Air Mobility reports improved airline reliability metrics
- Piper Sandler raises Surf Air Mobility stock price target to $4 from $3
1日のレンジ
4.33 4.66
1年のレンジ
1.19 9.91
- 以前の終値
- 4.22
- 始値
- 4.34
- 買値
- 4.53
- 買値
- 4.83
- 安値
- 4.33
- 高値
- 4.66
- 出来高
- 2.916 K
- 1日の変化
- 7.35%
- 1ヶ月の変化
- 11.03%
- 6ヶ月の変化
- 70.30%
- 1年の変化
- 245.80%
