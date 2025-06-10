Валюты / SRFM
SRFM: Surf Air Mobility Inc
4.33 USD 0.13 (3.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRFM за сегодня изменился на 3.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.15, а максимальная — 4.44.
Следите за динамикой Surf Air Mobility Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.15 4.44
Годовой диапазон
1.19 9.91
- Предыдущее закрытие
- 4.20
- Open
- 4.28
- Bid
- 4.33
- Ask
- 4.63
- Low
- 4.15
- High
- 4.44
- Объем
- 1.400 K
- Дневное изменение
- 3.10%
- Месячное изменение
- 6.13%
- 6-месячное изменение
- 62.78%
- Годовое изменение
- 230.53%
