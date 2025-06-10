货币 / SRFM
SRFM: Surf Air Mobility Inc
4.21 USD 0.12 (2.77%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SRFM汇率已更改-2.77%。当日，交易品种以低点4.13和高点4.37进行交易。
关注Surf Air Mobility Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SRFM新闻
日范围
4.13 4.37
年范围
1.19 9.91
- 前一天收盘价
- 4.33
- 开盘价
- 4.33
- 卖价
- 4.21
- 买价
- 4.51
- 最低价
- 4.13
- 最高价
- 4.37
- 交易量
- 1.800 K
- 日变化
- -2.77%
- 月变化
- 3.19%
- 6个月变化
- 58.27%
- 年变化
- 221.37%
