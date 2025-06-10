QuotazioniSezioni
SRFM: Surf Air Mobility Inc

4.48 USD 0.05 (1.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SRFM ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.40 e ad un massimo di 4.66.

Segui le dinamiche di Surf Air Mobility Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.40 4.66
Intervallo Annuale
1.19 9.91
Chiusura Precedente
4.53
Apertura
4.46
Bid
4.48
Ask
4.78
Minimo
4.40
Massimo
4.66
Volume
1.938 K
Variazione giornaliera
-1.10%
Variazione Mensile
9.80%
Variazione Semestrale
68.42%
Variazione Annuale
241.98%
21 settembre, domenica