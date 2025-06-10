Valute / SRFM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SRFM: Surf Air Mobility Inc
4.48 USD 0.05 (1.10%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SRFM ha avuto una variazione del -1.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.40 e ad un massimo di 4.66.
Segui le dinamiche di Surf Air Mobility Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRFM News
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Loses 16.6% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Canaccord Genuity raises Surf Air Mobility stock price target to $3.75
- Surf Air Mobility Beats Q2 Revenue Views
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Surf Air Mobility Inc. (SRFM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Surf Air Mobility Stock Dips After Wider-Than-Expected Q2 Loss - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM)
- Retail Crowd's Top Stocks With Earnings This Week: Archer, Rigetti, Oklo And More - Oklo (NYSE:OKLO)
- Copa Holdings (CPA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Surf Air Mobility to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Frontier Group Holdings (ULCC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- SkyWest (SKYW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Surf Air Mobility announces six new charter broker agreements
- Surf Air Mobility On The Cusp Of Profitability, But Remains Risky (NYSE:SRFM)
- Surf Air Mobility director Painter sells $184k in shares
- Surf Air Mobility closes $27 million registered direct offering
- Surf Air Mobility price target lowered to $3 at Canaccord on dilution
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 6/26/25 - TipRanks.com
- Surf Air Mobility stock plunges after announcing $27 million stock offering
- Surf Air Mobility raises $27 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Palantir Buys Into Flying Startup- Nano-Cap Stock Took Off - Surf Air Mobility (NYSE:SRFM), Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- Surf Air Mobility reports improved airline reliability metrics
- Piper Sandler raises Surf Air Mobility stock price target to $4 from $3
Intervallo Giornaliero
4.40 4.66
Intervallo Annuale
1.19 9.91
- Chiusura Precedente
- 4.53
- Apertura
- 4.46
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Minimo
- 4.40
- Massimo
- 4.66
- Volume
- 1.938 K
- Variazione giornaliera
- -1.10%
- Variazione Mensile
- 9.80%
- Variazione Semestrale
- 68.42%
- Variazione Annuale
- 241.98%
21 settembre, domenica