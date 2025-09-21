FiyatlarBölümler
Dövizler / SPKLW
Geri dön - Hisse senetleri

SPKLW: Spark I Acquisition Corp - Warrant

0.4158 USD 0.1258 (43.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPKLW fiyatı bugün 43.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2999 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4158 aralığında işlem gördü.

Spark I Acquisition Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.2999 0.4158
Yıllık aralık
0.0901 0.4158
Önceki kapanış
0.2900
Açılış
0.2999
Satış
0.4158
Alış
0.4188
Düşük
0.2999
Yüksek
0.4158
Hacim
194
Günlük değişim
43.38%
Aylık değişim
97.81%
6 aylık değişim
177.38%
Yıllık değişim
183.05%
21 Eylül, Pazar