SPKLW: Spark I Acquisition Corp - Warrant

0.4158 USD 0.1258 (43.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPKLW a changé de 43.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2999 et à un maximum de 0.4158.

Suivez la dynamique Spark I Acquisition Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2999 0.4158
Range Annuel
0.0901 0.4158
Clôture Précédente
0.2900
Ouverture
0.2999
Bid
0.4158
Ask
0.4188
Plus Bas
0.2999
Plus Haut
0.4158
Volume
194
Changement quotidien
43.38%
Changement Mensuel
97.81%
Changement à 6 Mois
177.38%
Changement Annuel
183.05%
20 septembre, samedi