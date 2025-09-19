KurseKategorien
Währungen / SPKLW
Zurück zum Aktien

SPKLW: Spark I Acquisition Corp - Warrant

0.3830 USD 0.0930 (32.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPKLW hat sich für heute um 32.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2999 bis zu einem Hoch von 0.3830 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spark I Acquisition Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2999 0.3830
Jahresspanne
0.0901 0.3830
Vorheriger Schlusskurs
0.2900
Eröffnung
0.2999
Bid
0.3830
Ask
0.3860
Tief
0.2999
Hoch
0.3830
Volumen
193
Tagesänderung
32.07%
Monatsänderung
82.21%
6-Monatsänderung
155.50%
Jahresänderung
160.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K