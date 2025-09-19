Währungen / SPKLW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPKLW: Spark I Acquisition Corp - Warrant
0.3830 USD 0.0930 (32.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPKLW hat sich für heute um 32.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2999 bis zu einem Hoch von 0.3830 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spark I Acquisition Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.2999 0.3830
Jahresspanne
0.0901 0.3830
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2900
- Eröffnung
- 0.2999
- Bid
- 0.3830
- Ask
- 0.3860
- Tief
- 0.2999
- Hoch
- 0.3830
- Volumen
- 193
- Tagesänderung
- 32.07%
- Monatsänderung
- 82.21%
- 6-Monatsänderung
- 155.50%
- Jahresänderung
- 160.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K