SPKLW: Spark I Acquisition Corp - Warrant
0.4158 USD 0.1258 (43.38%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPKLW 환율이 오늘 43.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.2999이고 고가는 0.4158이었습니다.
Spark I Acquisition Corp - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.2999 0.4158
년간 변동
0.0901 0.4158
- 이전 종가
- 0.2900
- 시가
- 0.2999
- Bid
- 0.4158
- Ask
- 0.4188
- 저가
- 0.2999
- 고가
- 0.4158
- 볼륨
- 194
- 일일 변동
- 43.38%
- 월 변동
- 97.81%
- 6개월 변동
- 177.38%
- 년간 변동율
- 183.05%
20 9월, 토요일