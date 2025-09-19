通貨 / SPKLW
SPKLW: Spark I Acquisition Corp - Warrant
0.2900 USD 0.0100 (3.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SPKLWの今日の為替レートは、-3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2900の安値と0.2951の高値で取引されました。
Spark I Acquisition Corp - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.2900 0.2951
1年のレンジ
0.0901 0.3555
- 以前の終値
- 0.3000
- 始値
- 0.2951
- 買値
- 0.2900
- 買値
- 0.2930
- 安値
- 0.2900
- 高値
- 0.2951
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -3.33%
- 1ヶ月の変化
- 37.96%
- 6ヶ月の変化
- 93.46%
- 1年の変化
- 97.41%
