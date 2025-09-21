QuotazioniSezioni
Valute / SPKLW
SPKLW: Spark I Acquisition Corp - Warrant

0.4158 USD 0.1258 (43.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPKLW ha avuto una variazione del 43.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2999 e ad un massimo di 0.4158.

Segui le dinamiche di Spark I Acquisition Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2999 0.4158
Intervallo Annuale
0.0901 0.4158
Chiusura Precedente
0.2900
Apertura
0.2999
Bid
0.4158
Ask
0.4188
Minimo
0.2999
Massimo
0.4158
Volume
194
Variazione giornaliera
43.38%
Variazione Mensile
97.81%
Variazione Semestrale
177.38%
Variazione Annuale
183.05%
21 settembre, domenica