Dövizler / SOYB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SOYB: Teucrium Soybean Fund ETV
21.96 USD 0.22 (0.99%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOYB fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.91 ve Yüksek fiyatı olarak 22.33 aralığında işlem gördü.
Teucrium Soybean Fund ETV hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOYB haberleri
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- SOYB ETF: A Gateway to Volatile Soybean Price Exposure (NYSEARCA:SOYB)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Commodities: Oil Shrugs Off Trump's Russia Tariff Threat
- Commodities: Oil Market Awaits Trump's Russia Statement
- Soybean Oil In The Biofuel Era: An Industry Expert’s Perspective
- Commodities: Oil Market Shrugs Off OPEC+ Supply Increase
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- The Commodities Feed: Trade Talks Give Oil Prices A Lift
- Commodities: U.S. Drilling Slows Further
- Why Micro Ingredients Are Of Increasing Global Importance
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
Günlük aralık
21.91 22.33
Yıllık aralık
20.20 23.25
- Önceki kapanış
- 22.18
- Açılış
- 22.22
- Satış
- 21.96
- Alış
- 22.26
- Düşük
- 21.91
- Yüksek
- 22.33
- Hacim
- 279
- Günlük değişim
- -0.99%
- Aylık değişim
- -0.68%
- 6 aylık değişim
- 2.43%
- Yıllık değişim
- -3.60%
21 Eylül, Pazar