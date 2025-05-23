Währungen / SOYB
SOYB: Teucrium Soybean Fund ETV
22.07 USD 0.11 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOYB hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.02 bis zu einem Hoch von 22.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teucrium Soybean Fund ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.02 22.33
Jahresspanne
20.20 23.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.18
- Eröffnung
- 22.22
- Bid
- 22.07
- Ask
- 22.37
- Tief
- 22.02
- Hoch
- 22.33
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- -0.18%
- 6-Monatsänderung
- 2.94%
- Jahresänderung
- -3.12%
