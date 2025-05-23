KurseKategorien
Währungen / SOYB
SOYB: Teucrium Soybean Fund ETV

22.07 USD 0.11 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOYB hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.02 bis zu einem Hoch von 22.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teucrium Soybean Fund ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.02 22.33
Jahresspanne
20.20 23.25
Vorheriger Schlusskurs
22.18
Eröffnung
22.22
Bid
22.07
Ask
22.37
Tief
22.02
Hoch
22.33
Volumen
77
Tagesänderung
-0.50%
Monatsänderung
-0.18%
6-Monatsänderung
2.94%
Jahresänderung
-3.12%
