Валюты / SOYB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOYB: Teucrium Soybean Fund ETV
22.42 USD 0.16 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOYB за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.34, а максимальная — 22.45.
Следите за динамикой Teucrium Soybean Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SOYB
- The Commodities Feed: IEA Expects Record Oil Glut Next Year
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Why Grains And Oilseed Options Are Trending Shorter Term
- Commodities: Oil Falls Ahead Of Trump-Putin Meeting
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- SOYB ETF: A Gateway to Volatile Soybean Price Exposure (NYSEARCA:SOYB)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- Commodities: Oil Shrugs Off Latest EU Sanctions On Russian Energy
- Commodities: Oil Shrugs Off Trump's Russia Tariff Threat
- Commodities: Oil Market Awaits Trump's Russia Statement
- Soybean Oil In The Biofuel Era: An Industry Expert’s Perspective
- Commodities: Oil Market Shrugs Off OPEC+ Supply Increase
- Commodities: OPEC+ Seen Agreeing To Another Large Supply Increase
- Q2 Update: Commodities Starting To Threaten The Market
- The Commodities Feed: Trade Talks Give Oil Prices A Lift
- Commodities: U.S. Drilling Slows Further
- Why Micro Ingredients Are Of Increasing Global Importance
- Higher OPEC+ Supply And Geopolitics Dominate Oil Market
- Goehring & Rozencwajg Q1 2025 Natural Resource Market Commentary
- Commodities: Noise Around OPEC+ Production Increases
- Gold Hits Fresh Record High
Дневной диапазон
22.34 22.45
Годовой диапазон
20.20 23.25
- Предыдущее закрытие
- 22.26
- Open
- 22.39
- Bid
- 22.42
- Ask
- 22.72
- Low
- 22.34
- High
- 22.45
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 1.40%
- 6-месячное изменение
- 4.57%
- Годовое изменение
- -1.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.