Dövizler / SOPH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SOPH: SOPHiA GENETICS SA
3.32 USD 0.14 (4.40%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SOPH fiyatı bugün 4.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.15 ve Yüksek fiyatı olarak 3.40 aralığında işlem gördü.
SOPHiA GENETICS SA hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPH haberleri
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- SOPHiA GENETICS Stock: Growth Story Clouded By Persistent Losses: Choosing To HOLD (SOPH)
- Strategic Partnerships Power Tempus AI's Healthcare Expansion
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Tempus AI Stock Jumps Post Q2 as EBITDA Breakeven Nears: Buy or Hold?
- SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sophia Genetics stock price target raised to $6 at BTIG on growth outlook
- Tempus AI Stock Before Q2 Earnings Release: To Buy or Not to Buy?
- TEM Shares Surge on New AI Breakthrough: Should Investors Jump In?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio - Q1 2025 Update
- Sophia Genetics at RBC Conference: Strategic Growth and Profitability Focus
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q4 2024 Update
Günlük aralık
3.15 3.40
Yıllık aralık
2.58 4.92
- Önceki kapanış
- 3.18
- Açılış
- 3.20
- Satış
- 3.32
- Alış
- 3.62
- Düşük
- 3.15
- Yüksek
- 3.40
- Hacim
- 77
- Günlük değişim
- 4.40%
- Aylık değişim
- -0.60%
- 6 aylık değişim
- -4.87%
- Yıllık değişim
- -6.21%
21 Eylül, Pazar