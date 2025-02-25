통화 / SOPH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SOPH: SOPHiA GENETICS SA
3.32 USD 0.14 (4.40%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOPH 환율이 오늘 4.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.15이고 고가는 3.40이었습니다.
SOPHiA GENETICS SA 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPH News
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- SOPHiA GENETICS Stock: Growth Story Clouded By Persistent Losses: Choosing To HOLD (SOPH)
- Strategic Partnerships Power Tempus AI's Healthcare Expansion
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Tempus AI Stock Jumps Post Q2 as EBITDA Breakeven Nears: Buy or Hold?
- SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sophia Genetics stock price target raised to $6 at BTIG on growth outlook
- Tempus AI Stock Before Q2 Earnings Release: To Buy or Not to Buy?
- TEM Shares Surge on New AI Breakthrough: Should Investors Jump In?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio - Q1 2025 Update
- Sophia Genetics at RBC Conference: Strategic Growth and Profitability Focus
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q4 2024 Update
일일 변동 비율
3.15 3.40
년간 변동
2.58 4.92
- 이전 종가
- 3.18
- 시가
- 3.20
- Bid
- 3.32
- Ask
- 3.62
- 저가
- 3.15
- 고가
- 3.40
- 볼륨
- 77
- 일일 변동
- 4.40%
- 월 변동
- -0.60%
- 6개월 변동
- -4.87%
- 년간 변동율
- -6.21%
20 9월, 토요일