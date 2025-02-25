Валюты / SOPH
SOPH: SOPHiA GENETICS SA
3.23 USD 0.06 (1.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOPH за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.15, а максимальная — 3.25.
Следите за динамикой SOPHiA GENETICS SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.15 3.25
Годовой диапазон
2.58 4.92
- Предыдущее закрытие
- 3.17
- Open
- 3.16
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Low
- 3.15
- High
- 3.25
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 1.89%
- Месячное изменение
- -3.29%
- 6-месячное изменение
- -7.45%
- Годовое изменение
- -8.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.