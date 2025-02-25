货币 / SOPH
SOPH: SOPHiA GENETICS SA
3.23 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SOPH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点3.23和高点3.32进行交易。
关注SOPHiA GENETICS SA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SOPH新闻
日范围
3.23 3.32
年范围
2.58 4.92
- 前一天收盘价
- 3.23
- 开盘价
- 3.23
- 卖价
- 3.23
- 买价
- 3.53
- 最低价
- 3.23
- 最高价
- 3.32
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -3.29%
- 6个月变化
- -7.45%
- 年变化
- -8.76%
