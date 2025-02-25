Divisas / SOPH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SOPH: SOPHiA GENETICS SA
3.23 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOPH de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.22, mientras que el máximo ha alcanzado 3.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SOPHiA GENETICS SA. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOPH News
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- SOPHiA GENETICS Stock: Growth Story Clouded By Persistent Losses: Choosing To HOLD (SOPH)
- Strategic Partnerships Power Tempus AI's Healthcare Expansion
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Tempus AI Stock Jumps Post Q2 as EBITDA Breakeven Nears: Buy or Hold?
- SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sophia Genetics stock price target raised to $6 at BTIG on growth outlook
- Tempus AI Stock Before Q2 Earnings Release: To Buy or Not to Buy?
- TEM Shares Surge on New AI Breakthrough: Should Investors Jump In?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio - Q1 2025 Update
- Sophia Genetics at RBC Conference: Strategic Growth and Profitability Focus
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q4 2024 Update
Rango diario
3.22 3.32
Rango anual
2.58 4.92
- Cierres anteriores
- 3.23
- Open
- 3.23
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Low
- 3.22
- High
- 3.32
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -3.29%
- Cambio a 6 meses
- -7.45%
- Cambio anual
- -8.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B