SOPH: SOPHiA GENETICS SA
3.18 USD 0.05 (1.55%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOPHの今日の為替レートは、-1.55%変化しました。日中、通貨は1あたり3.15の安値と3.35の高値で取引されました。
SOPHiA GENETICS SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.15 3.35
1年のレンジ
2.58 4.92
- 以前の終値
- 3.23
- 始値
- 3.28
- 買値
- 3.18
- 買値
- 3.48
- 安値
- 3.15
- 高値
- 3.35
- 出来高
- 93
- 1日の変化
- -1.55%
- 1ヶ月の変化
- -4.79%
- 6ヶ月の変化
- -8.88%
- 1年の変化
- -10.17%
