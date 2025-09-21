FiyatlarBölümler
Dövizler / SNWV
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.

34.88 USD 0.21 (0.60%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SNWV fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.00 ve Yüksek fiyatı olarak 36.45 aralığında işlem gördü.

SANUWAVE Health, Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
34.00 36.45
Yıllık aralık
24.80 45.33
Önceki kapanış
35.09
Açılış
35.09
Satış
34.88
Alış
35.18
Düşük
34.00
Yüksek
36.45
Hacim
134
Günlük değişim
-0.60%
Aylık değişim
-16.75%
6 aylık değişim
-2.60%
Yıllık değişim
10.59%
21 Eylül, Pazar