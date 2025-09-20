CotationsSections
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.

34.88 USD 0.21 (0.60%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SNWV a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.00 et à un maximum de 36.45.

Suivez la dynamique SANUWAVE Health, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
34.00 36.45
Range Annuel
24.80 45.33
Clôture Précédente
35.09
Ouverture
35.09
Bid
34.88
Ask
35.18
Plus Bas
34.00
Plus Haut
36.45
Volume
134
Changement quotidien
-0.60%
Changement Mensuel
-16.75%
Changement à 6 Mois
-2.60%
Changement Annuel
10.59%
