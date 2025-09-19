Währungen / SNWV
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.
35.03 USD 0.06 (0.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNWV hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.03 bis zu einem Hoch von 36.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die SANUWAVE Health, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.03 36.45
Jahresspanne
24.80 45.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.09
- Eröffnung
- 35.09
- Bid
- 35.03
- Ask
- 35.33
- Tief
- 35.03
- Hoch
- 36.45
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- -16.40%
- 6-Monatsänderung
- -2.18%
- Jahresänderung
- 11.07%
