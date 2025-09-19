クォートセクション
通貨 / SNWV
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.

35.09 USD 0.34 (0.96%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SNWVの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり34.55の安値と36.20の高値で取引されました。

SANUWAVE Health, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
34.55 36.20
1年のレンジ
24.80 45.33
以前の終値
35.43
始値
35.70
買値
35.09
買値
35.39
安値
34.55
高値
36.20
出来高
125
1日の変化
-0.96%
1ヶ月の変化
-16.25%
6ヶ月の変化
-2.01%
1年の変化
11.26%
