Valute / SNWV
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.
34.88 USD 0.21 (0.60%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNWV ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.00 e ad un massimo di 36.45.
Segui le dinamiche di SANUWAVE Health, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
34.00 36.45
Intervallo Annuale
24.80 45.33
- Chiusura Precedente
- 35.09
- Apertura
- 35.09
- Bid
- 34.88
- Ask
- 35.18
- Minimo
- 34.00
- Massimo
- 36.45
- Volume
- 134
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- -16.75%
- Variazione Semestrale
- -2.60%
- Variazione Annuale
- 10.59%
21 settembre, domenica