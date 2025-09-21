QuotazioniSezioni
SNWV
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.

34.88 USD 0.21 (0.60%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNWV ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.00 e ad un massimo di 36.45.

Segui le dinamiche di SANUWAVE Health, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.00 36.45
Intervallo Annuale
24.80 45.33
Chiusura Precedente
35.09
Apertura
35.09
Bid
34.88
Ask
35.18
Minimo
34.00
Massimo
36.45
Volume
134
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
-16.75%
Variazione Semestrale
-2.60%
Variazione Annuale
10.59%
21 settembre, domenica