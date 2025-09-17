Валюты / SNWV
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.
34.10 USD 1.47 (4.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNWV за сегодня изменился на -4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.00, а максимальная — 36.67.
Следите за динамикой SANUWAVE Health, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
34.00 36.67
Годовой диапазон
24.80 45.33
- Предыдущее закрытие
- 35.57
- Open
- 36.39
- Bid
- 34.10
- Ask
- 34.40
- Low
- 34.00
- High
- 36.67
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -4.13%
- Месячное изменение
- -18.62%
- 6-месячное изменение
- -4.78%
- Годовое изменение
- 8.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.