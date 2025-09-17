КотировкиРазделы
SNWV: SANUWAVE Health, Inc.

34.10 USD 1.47 (4.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNWV за сегодня изменился на -4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.00, а максимальная — 36.67.

Следите за динамикой SANUWAVE Health, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.00 36.67
Годовой диапазон
24.80 45.33
Предыдущее закрытие
35.57
Open
36.39
Bid
34.10
Ask
34.40
Low
34.00
High
36.67
Объем
89
Дневное изменение
-4.13%
Месячное изменение
-18.62%
6-месячное изменение
-4.78%
Годовое изменение
8.12%
