Курс SNWV за сегодня изменился на -4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.00, а максимальная — 36.67.

Следите за динамикой SANUWAVE Health, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.