Dövizler / SMWB
SMWB: Similarweb Ltd
9.68 USD 0.18 (1.83%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMWB fiyatı bugün -1.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.63 ve Yüksek fiyatı olarak 10.04 aralığında işlem gördü.
Similarweb Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMWB haberleri
- Similarweb hisse senedi derecelendirmesi Citizens JMP tarafından Piyasa Performansı Üstü olarak yinelendi
- Similarweb stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- SimilarWeb stock falls after CFO Jason Schwartz announces departure
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- BofA downgrades Monday.com on AI-driven hit to search traffic
- 3 Small Cap Stocks with Strong Buy Ratings and Big Upside Ahead - TipRanks.com
- Similarweb stock price target raised to $14 by Oppenheimer on strong AI demand
- Similarweb stock jumps 19% as Goldman Sachs reiterates Buy rating
- Similarweb stock jumps after JMP reiterates Market Outperform rating
- Similarweb soars as Q2 earnings beat expectations
Günlük aralık
9.63 10.04
Yıllık aralık
6.36 17.64
- Önceki kapanış
- 9.86
- Açılış
- 10.02
- Satış
- 9.68
- Alış
- 9.98
- Düşük
- 9.63
- Yüksek
- 10.04
- Hacim
- 425
- Günlük değişim
- -1.83%
- Aylık değişim
- 3.97%
- 6 aylık değişim
- 17.62%
- Yıllık değişim
- 9.50%
21 Eylül, Pazar