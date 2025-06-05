KurseKategorien
Währungen / SMWB
Zurück zum Aktien

SMWB: Similarweb Ltd

9.86 USD 0.13 (1.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMWB hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.68 bis zu einem Hoch von 10.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Similarweb Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMWB News

Tagesspanne
9.68 10.12
Jahresspanne
6.36 17.64
Vorheriger Schlusskurs
9.73
Eröffnung
9.84
Bid
9.86
Ask
10.16
Tief
9.68
Hoch
10.12
Volumen
613
Tagesänderung
1.34%
Monatsänderung
5.91%
6-Monatsänderung
19.81%
Jahresänderung
11.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K