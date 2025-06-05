Währungen / SMWB
SMWB: Similarweb Ltd
9.86 USD 0.13 (1.34%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMWB hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.68 bis zu einem Hoch von 10.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Similarweb Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMWB News
Tagesspanne
9.68 10.12
Jahresspanne
6.36 17.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.73
- Eröffnung
- 9.84
- Bid
- 9.86
- Ask
- 10.16
- Tief
- 9.68
- Hoch
- 10.12
- Volumen
- 613
- Tagesänderung
- 1.34%
- Monatsänderung
- 5.91%
- 6-Monatsänderung
- 19.81%
- Jahresänderung
- 11.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K