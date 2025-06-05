通貨 / SMWB
SMWB: Similarweb Ltd
9.86 USD 0.13 (1.34%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMWBの今日の為替レートは、1.34%変化しました。日中、通貨は1あたり9.68の安値と10.12の高値で取引されました。
Similarweb Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.68 10.12
1年のレンジ
6.36 17.64
- 以前の終値
- 9.73
- 始値
- 9.84
- 買値
- 9.86
- 買値
- 10.16
- 安値
- 9.68
- 高値
- 10.12
- 出来高
- 613
- 1日の変化
- 1.34%
- 1ヶ月の変化
- 5.91%
- 6ヶ月の変化
- 19.81%
- 1年の変化
- 11.54%
