货币 / SMWB
SMWB: Similarweb Ltd
10.00 USD 0.01 (0.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMWB汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点9.92和高点10.18进行交易。
关注Similarweb Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMWB新闻
- Similarweb股票评级被Citizens JMP重申为"市场表现优于大盘"
- Similarweb stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- SimilarWeb stock falls after CFO Jason Schwartz announces departure
- PepsiCo, United Therapeutics Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- BofA downgrades Monday.com on AI-driven hit to search traffic
- 3 Small Cap Stocks with Strong Buy Ratings and Big Upside Ahead - TipRanks.com
- Similarweb stock price target raised to $14 by Oppenheimer on strong AI demand
- Similarweb stock jumps 19% as Goldman Sachs reiterates Buy rating
- Similarweb stock jumps after JMP reiterates Market Outperform rating
- Similarweb soars as Q2 earnings beat expectations
- SimilarWeb earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Perion Network (PERI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Yelp (YELP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DHI Group (DHX) Q2 Earnings Surpass Estimates
- AI infrastructure company fal raises $125 million, valuing company at $1.5 billion
- Sanmina (SANM) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Carvana stock discounting returns to normal after tariff scare, BTIG says
- Etsy stock price target raised to $53 by JPMorgan on app growth
- Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Europeans seek ’digital sovereignty’ as US tech firms embrace Trump
- Europeans seek ’digital sovereignty’ as US tech firms embrace Trump
- New Data Shows that ChatGPT Is Impacting Google’s (GOOGL) Search Dominance - TipRanks.com
- JPMorgan maintains overweight rating on Chewy stock
- Jefferies downgrades Chewy on valuation concerns, sees limited upside
日范围
9.92 10.18
年范围
6.36 17.64
- 前一天收盘价
- 10.01
- 开盘价
- 9.99
- 卖价
- 10.00
- 买价
- 10.30
- 最低价
- 9.92
- 最高价
- 10.18
- 交易量
- 252
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 7.41%
- 6个月变化
- 21.51%
- 年变化
- 13.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值