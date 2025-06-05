Валюты / SMWB
SMWB: Similarweb Ltd
10.01 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMWB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.80, а максимальная — 10.07.
Следите за динамикой Similarweb Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SMWB
Дневной диапазон
9.80 10.07
Годовой диапазон
6.36 17.64
- Предыдущее закрытие
- 10.00
- Open
- 10.07
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Low
- 9.80
- High
- 10.07
- Объем
- 597
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 7.52%
- 6-месячное изменение
- 21.63%
- Годовое изменение
- 13.24%
