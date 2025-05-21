FiyatlarBölümler
SLND
SLND: Southland Holdings Inc

4.49 USD 0.16 (3.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLND fiyatı bugün -3.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.44 ve Yüksek fiyatı olarak 4.69 aralığında işlem gördü.

Southland Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.44 4.69
Yıllık aralık
1.85 4.90
Önceki kapanış
4.65
Açılış
4.61
Satış
4.49
Alış
4.79
Düşük
4.44
Yüksek
4.69
Hacim
30
Günlük değişim
-3.44%
Aylık değişim
12.53%
6 aylık değişim
48.18%
Yıllık değişim
23.01%
21 Eylül, Pazar