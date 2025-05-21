通貨 / SLND
SLND: Southland Holdings Inc
4.65 USD 0.02 (0.43%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLNDの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり4.61の安値と4.73の高値で取引されました。
Southland Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLND News
1日のレンジ
4.61 4.73
1年のレンジ
1.85 4.90
- 以前の終値
- 4.63
- 始値
- 4.69
- 買値
- 4.65
- 買値
- 4.95
- 安値
- 4.61
- 高値
- 4.73
- 出来高
- 67
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- 16.54%
- 6ヶ月の変化
- 53.47%
- 1年の変化
- 27.40%
