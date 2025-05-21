KurseKategorien
SLND: Southland Holdings Inc

4.65 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLND hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.61 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Southland Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
4.61 4.65
Jahresspanne
1.85 4.90
Vorheriger Schlusskurs
4.65
Eröffnung
4.61
Bid
4.65
Ask
4.95
Tief
4.61
Hoch
4.65
Volumen
4
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
16.54%
6-Monatsänderung
53.47%
Jahresänderung
27.40%
