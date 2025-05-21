Währungen / SLND
SLND: Southland Holdings Inc
4.65 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLND hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.61 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southland Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLND News
- Are Construction Stocks Lagging Alfa Laval (ALFVY) This Year?
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Southland Holdings stock
- Southland Holdings (SLND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Advanced Drainage Systems (WMS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Southland Holdings adds Tan Parker to its Board
- Southland Holdings announces board changes
Tagesspanne
4.61 4.65
Jahresspanne
1.85 4.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.65
- Eröffnung
- 4.61
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Tief
- 4.61
- Hoch
- 4.65
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 16.54%
- 6-Monatsänderung
- 53.47%
- Jahresänderung
- 27.40%
