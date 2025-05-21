Devises / SLND
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SLND: Southland Holdings Inc
4.49 USD 0.16 (3.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLND a changé de -3.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.44 et à un maximum de 4.69.
Suivez la dynamique Southland Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLND Nouvelles
- Are Construction Stocks Lagging Alfa Laval (ALFVY) This Year?
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Southland Holdings stock
- Southland Holdings (SLND) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Advanced Drainage Systems (WMS) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Southland Holdings adds Tan Parker to its Board
- Southland Holdings announces board changes
Range quotidien
4.44 4.69
Range Annuel
1.85 4.90
- Clôture Précédente
- 4.65
- Ouverture
- 4.61
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Plus Bas
- 4.44
- Plus Haut
- 4.69
- Volume
- 30
- Changement quotidien
- -3.44%
- Changement Mensuel
- 12.53%
- Changement à 6 Mois
- 48.18%
- Changement Annuel
- 23.01%
20 septembre, samedi