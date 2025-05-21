Moedas / SLND
SLND: Southland Holdings Inc
4.63 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLND para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.61 e o mais alto foi 4.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Southland Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLND Notícias
Faixa diária
4.61 4.73
Faixa anual
1.85 4.90
- Fechamento anterior
- 4.63
- Open
- 4.69
- Bid
- 4.63
- Ask
- 4.93
- Low
- 4.61
- High
- 4.73
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 16.04%
- Mudança de 6 meses
- 52.81%
- Mudança anual
- 26.85%
