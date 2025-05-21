Valute / SLND
SLND: Southland Holdings Inc
4.49 USD 0.16 (3.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLND ha avuto una variazione del -3.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.44 e ad un massimo di 4.69.
Segui le dinamiche di Southland Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.44 4.69
Intervallo Annuale
1.85 4.90
- Chiusura Precedente
- 4.65
- Apertura
- 4.61
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Minimo
- 4.44
- Massimo
- 4.69
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- -3.44%
- Variazione Mensile
- 12.53%
- Variazione Semestrale
- 48.18%
- Variazione Annuale
- 23.01%
21 settembre, domenica