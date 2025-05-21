QuotazioniSezioni
Valute / SLND
Tornare a Azioni

SLND: Southland Holdings Inc

4.49 USD 0.16 (3.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLND ha avuto una variazione del -3.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.44 e ad un massimo di 4.69.

Segui le dinamiche di Southland Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLND News

Intervallo Giornaliero
4.44 4.69
Intervallo Annuale
1.85 4.90
Chiusura Precedente
4.65
Apertura
4.61
Bid
4.49
Ask
4.79
Minimo
4.44
Massimo
4.69
Volume
30
Variazione giornaliera
-3.44%
Variazione Mensile
12.53%
Variazione Semestrale
48.18%
Variazione Annuale
23.01%
21 settembre, domenica