SLND: Southland Holdings Inc
4.49 USD 0.19 (4.42%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLND за сегодня изменился на 4.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.31, а максимальная — 4.51.
Следите за динамикой Southland Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.31 4.51
Годовой диапазон
1.85 4.90
- Предыдущее закрытие
- 4.30
- Open
- 4.44
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.31
- High
- 4.51
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 4.42%
- Месячное изменение
- 12.53%
- 6-месячное изменение
- 48.18%
- Годовое изменение
- 23.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.