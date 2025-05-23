FiyatlarBölümler
SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd

30.50 USD 3.93 (14.79%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLGL fiyatı bugün 14.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.94 ve Yüksek fiyatı olarak 30.98 aralığında işlem gördü.

Sol-Gel Technologies Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.94 30.98
Yıllık aralık
0.40 30.98
Önceki kapanış
26.57
Açılış
27.99
Satış
30.50
Alış
30.80
Düşük
26.94
Yüksek
30.98
Hacim
74
Günlük değişim
14.79%
Aylık değişim
27.40%
6 aylık değişim
5765.38%
Yıllık değişim
4452.24%
