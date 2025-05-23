Валюты / SLGL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd
24.15 USD 0.17 (0.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLGL за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.94, а максимальная — 24.76.
Следите за динамикой Sol-Gel Technologies Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.94 24.76
Годовой диапазон
0.40 30.00
- Предыдущее закрытие
- 23.98
- Open
- 23.99
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Low
- 23.94
- High
- 24.76
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- 0.88%
- 6-месячное изменение
- 4544.23%
- Годовое изменение
- 3504.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.