SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd
28.50 USD 1.93 (7.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLGL hat sich für heute um 7.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.94 bis zu einem Hoch von 28.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sol-Gel Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.94 28.61
Jahresspanne
0.40 30.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.57
- Eröffnung
- 27.99
- Bid
- 28.50
- Ask
- 28.80
- Tief
- 26.94
- Hoch
- 28.61
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 7.26%
- Monatsänderung
- 19.05%
- 6-Monatsänderung
- 5380.77%
- Jahresänderung
- 4153.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K