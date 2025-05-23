KurseKategorien
Währungen / SLGL
Zurück zum Aktien

SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd

28.50 USD 1.93 (7.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLGL hat sich für heute um 7.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.94 bis zu einem Hoch von 28.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sol-Gel Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLGL News

Tagesspanne
26.94 28.61
Jahresspanne
0.40 30.00
Vorheriger Schlusskurs
26.57
Eröffnung
27.99
Bid
28.50
Ask
28.80
Tief
26.94
Hoch
28.61
Volumen
26
Tagesänderung
7.26%
Monatsänderung
19.05%
6-Monatsänderung
5380.77%
Jahresänderung
4153.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K