クォートセクション
通貨 / SLGL
株に戻る

SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd

26.57 USD 2.22 (9.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SLGLの今日の為替レートは、9.12%変化しました。日中、通貨は1あたり23.16の安値と27.20の高値で取引されました。

Sol-Gel Technologies Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLGL News

1日のレンジ
23.16 27.20
1年のレンジ
0.40 30.00
以前の終値
24.35
始値
24.40
買値
26.57
買値
26.87
安値
23.16
高値
27.20
出来高
61
1日の変化
9.12%
1ヶ月の変化
10.99%
6ヶ月の変化
5009.62%
1年の変化
3865.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K