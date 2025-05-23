시세섹션
통화 / SLGL
SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd

30.50 USD 3.93 (14.79%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SLGL 환율이 오늘 14.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.94이고 고가는 30.98이었습니다.

Sol-Gel Technologies Ltd 변동을 참고하세요.

일일 변동 비율
26.94 30.98
년간 변동
0.40 30.98
이전 종가
26.57
시가
27.99
Bid
30.50
Ask
30.80
저가
26.94
고가
30.98
볼륨
74
일일 변동
14.79%
월 변동
27.40%
6개월 변동
5765.38%
년간 변동율
4452.24%
20 9월, 토요일