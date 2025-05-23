Valute / SLGL
SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd
30.50 USD 3.93 (14.79%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLGL ha avuto una variazione del 14.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.94 e ad un massimo di 30.98.
Segui le dinamiche di Sol-Gel Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.94 30.98
Intervallo Annuale
0.40 30.98
- Chiusura Precedente
- 26.57
- Apertura
- 27.99
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Minimo
- 26.94
- Massimo
- 30.98
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- 14.79%
- Variazione Mensile
- 27.40%
- Variazione Semestrale
- 5765.38%
- Variazione Annuale
- 4452.24%
20 settembre, sabato