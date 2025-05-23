Devises / SLGL
SLGL: Sol-Gel Technologies Ltd
30.50 USD 3.93 (14.79%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLGL a changé de 14.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.94 et à un maximum de 30.98.
Suivez la dynamique Sol-Gel Technologies Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
26.94 30.98
Range Annuel
0.40 30.98
- Clôture Précédente
- 26.57
- Ouverture
- 27.99
- Bid
- 30.50
- Ask
- 30.80
- Plus Bas
- 26.94
- Plus Haut
- 30.98
- Volume
- 74
- Changement quotidien
- 14.79%
- Changement Mensuel
- 27.40%
- Changement à 6 Mois
- 5765.38%
- Changement Annuel
- 4452.24%
20 septembre, samedi