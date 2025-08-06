Dövizler / SLF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SLF: Sun Life Financial Inc
60.21 USD 0.75 (1.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLF fiyatı bugün 1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.20 ve Yüksek fiyatı olarak 60.24 aralığında işlem gördü.
Sun Life Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLF haberleri
- Reinsurance Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Voya Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Sun Life (SLF) Could Be a Great Choice
- IAG hissesi 11,36 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- iA Financial Corporation yönetim kuruluna iki sektör uzmanı ekliyor
- Sun Life Financial Inc. (SLF:CA) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- SLF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Sun Life Financial Inc. (SLF:CA) Presents At 2025 Scotiabank Financials Summit Transcript
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Brighthouse Financial Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Reinsurance Group Stock Plunges 11.1% YTD: How Should You Play?
- Why Sun Life (SLF) is a Great Dividend Stock Right Now
- Sun Life (SLF) Loses 9.4% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- SLF Rallies 18% YTD, Trades at Premium: Should You Buy the Stock?
- Sun Life Financial: Sell-Off Creates Attractive Entry Point (NYSE:SLF)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.01%
- Earnings call transcript: Sun Life Financial Q2 2025 exceeds EPS expectations, stock dips
- Sun Life shares fall as Medicaid uncertainty prompts US dental forecast revision
- Sun Life Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Sun Life Q2 2025 presentation slides: Modest growth amid mixed segment performance
- Sun Life (SLF) Matches Q2 Earnings Estimates
- Manulife shares fall after earnings miss due to US weakness
- MFC vs. SLF: Which Stock Is the Better Value Option?
- Primerica (PRI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
59.20 60.24
Yıllık aralık
52.44 66.81
- Önceki kapanış
- 59.46
- Açılış
- 59.20
- Satış
- 60.21
- Alış
- 60.51
- Düşük
- 59.20
- Yüksek
- 60.24
- Hacim
- 489
- Günlük değişim
- 1.26%
- Aylık değişim
- 4.04%
- 6 aylık değişim
- 5.45%
- Yıllık değişim
- 3.85%
21 Eylül, Pazar